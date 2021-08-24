Кыргызстанцы в два раза чаще стали страховать свое имущество в этом году

На 1 июля 2021 года страховыми компаниями заключено 129 тысяч договоров, что в 1,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Более 90 процентов из них были заключены с физическими лицами. Как сообщает Нацстаткомитет, на долю добровольного страхования пришлось более 75 процентов от общего числа заключенных договоров.

На 1 июля 2021 года страховая сумма по заключенным договорам составила 607 миллиардов сомов, по сравнению с аналогичной датой прошлого года больше в 2,5 раза. Судя по данным Нацстаткомитета, кыргызстанцы увеличивают страховые суммы при заключении договоров добровольного страхования ответственности и имущественного страхования. В I полугодии 2021 года поступило 0,8 миллиарда сомов страховых взносов, что в 2 раза больше, чем в I полугодии предыдущего года.

С начала года отмечено более 4 тысяч страховых случаев, из которых 68 процентов пришлись на добровольное личное медицинское страхование. В общей сумме страховых выплат 41процент - это добровольное имущественное страхование и более 32 - личное медицинское.

В I полугодии 2021 года в финансовом секторе экономики Кыргызстана осуществляли деятельность 14 страховых компаний. Их доходы по сравнению с I полугодием 2020 года возросли в 1,6 раза и составили 0,9 миллиарда сомов. При этом основной объем доходов - 82 процента от общей их суммы - получен за счет поступления страховых платежей.

Расходы страховых компаний за этот период увеличились в 1,8 раза и составили 0,7 миллиарда сомов. 43 процента от общей суммы расходов пришлись на затраты по выплате страховых взносов (премий) и 26 процентов - на расходы, связанные с ведением дел.

По итогам I полугодия текущего года страховыми компаниями получено около 176 миллионов сомов сальдированной прибыли, что на уровне соответствующего периода предыдущего года.