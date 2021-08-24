Владислав Шулико проплыл на Иссык-Куле 85 километров из 181 запланированных

Об этом на своей странице в Instagram сообщает фитнес клуб Dasmia. Также отмечается, что Владислав плывет без ласт, лопаток и каких-либо вспомогательных атрибутов.

Мастер спорта Владислав Шулико начал заплыв через озеро Иссык-Куль 22 августа, в 07:30 в Караколе. А конечный пункт - Балыкчы.

Напомним, Владислав Шулико стартовал накануне в 7.30 в Караколе. Мастер спорта по плаванию планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней и финишировать в Балыкчи. Кстати, наибольшая глубина озера 668 метров.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.