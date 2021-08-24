"В КР появился шанс получить качественный и ответственный парламент"

На днях состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам формирования избирательных округов ЦИК. Данная группа была сформирована в рамках подготовки выборов депутатов Жогорку Кенеша из состава членов избирательной комиссии, депутатов Жогорку Кенеша, а также представителей госорганов и органов местного самоуправления. В ходе заседания обсуждались проекты схем и границ избирательных округов Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, а также города Бишкека.

Предстоящие выборы депутатов gарламента пройдут по смешанной системе выборов, избрание депутатов по пропорциональной системе и избрание депутатов по мажоритарной системе. В связи с этим у многих сейчас возникает вопрос, как будут распределены мандаты для регионов, как будут формироваться избирательные округа?

О новой избирательной системе и подготовке к предстоящим выборам депутатов ЖК в эфире Биринчи радио рассказал заместитель председателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.

- Осенью этого года пройдут парламентские выборы, причем пройдут они по новому избирательному законодательству. Новая выборная система появилась не просто так. Сформированный по партийной системе парламент, к сожалению, надежд народа не оправдал. Основу правления составляли политические партии, многие граждане страны сравнивали их со своего рода бизнес-центрами, парламент стал представительством банкиров и базаркомов. Сейчас у многих граждан появилась надежда и шанс получить качественный, ответственный парламент.

На ваш взгляд, насколько такие ожидания оправданы?

- Сегодняшняя система, которая сейчас применяется, определена конституционным законом "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". Что касается недовольства наших граждан действиями депутатского корпуса, то, я бы хотел отметить, что мы живем в демократическом государстве, у нас есть свобода слова, когда каждый имеет право выражать свое мнение и давать оценку. Это хорошо, что у нас сильное гражданское общество. Что касается пользы, которую принесет предполагаемая редакция законопроекта, думаю, жизнь покажет.

На сегодняшний день ЦИК проводит соответствующие организационные мероприятия по выполнению требований конституционного закона и, я уверен, мы своевременно подготовимся и на достаточно высоком уроне проведем выборы депутатов парламента.

То есть, иными словами, подготовка к парламентским выборам уже начата?

- Да, мы работаем, аппарат Центральной избирательной комиссии обладает большим опытом работы, мы готовы к выборам.

Летом, когда парламент собирался на внеочередное заседание по принятию нового варианта закона о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, было много споров и говорилось о мажоритарной системе, когда 36 депутатов выбирают по одномандатному округу, а остальных - по партийной системе. Как вы думаете, насколько это оправдано в данный момент? Как людям ориентироваться, и как будут формироваться бюллетени?

Как показывает история, мы видели и одномандатную, и партийную систему. Сегодня, и это мое личное мнение, социально-экономическое положение нашего народа требует перемен. Исходя из этого, депутаты парламента пришли к решению о принятии смешанной формы выборов.

Что касается возможных сложностей, то, как показала практика, когда проводились выборы по партийным спискам, после того как была определена очередность партии в бюллетенях, кандидаты в депутаты и их агитаторы обращались к народу с просьбой проголосовать за ту или иную партию, при этом отменяя очередность Были сложности и тогда, человек заходил на избирательный участок и спрашивал за какую партию голосовать.

Что мы имеем по тому закону, который приняли депутаты парламента? Будет два бюллетеня, в одном из которых будут указаны партии. При этом избиратель должен будет отдать свой голос и за партию, и за определенного кандидата. Там будет 54 квадратика - это список кандидатов от той или иной партии, такой список будет на каждом участке и до дня голосования.

ЦИК, которая координирует деятельность государственных органов в преддверии выборов, постарается донести эти новшества до народа, чтобы всем избирателям было удобно. Что касается бюллетеня, то избиратель должен проголосовать за ту или иную партию и за конкретного кандидата - это один бюллетень, и второй бюллетень - это одномандатники, то есть, получая два бюллетеня, наши избиратели должны поставить галочку в трех местах.

Мы понимаем, что это создаст определенные трудности, но время еще есть, поэтому органы местного самоуправления, госорганы, сами партии и члены этих партий, кандидаты в депутаты, независимо от того, будут ли они в партийном списке или по одномандатным округам, должны проводить разъяснительную работу, чтобы народ не путался.

Получается, что определяется партия, которая будет участвовать в выборах, и избиратель будет голосовать за каждого отдельного кандидата и будет формироваться рейтинг, по которому кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится первым в списке, чтобы не менялись кандидаты?

- Раньше ведь было много недовольств, что лидеры партий сами все решали. Были недовольства и такого характера, когда кандидат, который имеет относительный авторитет, набирал большее количество голосов, но не проходил в парламент, а набравший наименьшее количество голосов, становился депутатом. Новая система полностью исключает такого рода явления. Законом предусмотрено, и мы сейчас готовим программы, которые будут определять, сколько голосов получили конкретные кандидаты в депутаты. Исходя из этого, будет сформирован список получивших наибольшее количество голосов кандидатов, и в случае преодоления партией 5% барьера, среди набравших наибольшее количество голосов и будут распределены депутатские мандаты.

По поводу округов, для мажоритарников округа будут формироваться до 100 тысяч избирателей с тем, чтобы одномандатники выставляли свою кандидатуру. Расскажите об этом.

- Мы посчитали – 100 тысяч 594 избирателя - это исходная цифра. При этом законом предусмотрено отклонение в 20% , округ может быть образован из количества избирателей от 80 тысяч до 120 тысяч человек. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, тот и получит депутатский мандат.

Как будут голосовать по партийным спискам, разработаны ли программы для АСУ?

- Мы подписали меморандум с южнокорейской стороной, на основе которого Южная Корея на грантовой основе обеспечит нас необходимым оборудованием. Уверен, итоги будут подведены честно и точно.

Что должен предпринять избиратель, чтобы сделать осознанный выбор и выполнить свой гражданский долг?

- В первую очередь, надо уточнить себя в списках избирателей и выбрать, действительно, настоящих патриотов и профессионалов, людей образованных, тогда это принесет пользу нашей стране и нашему народу. Не стоит руководствоваться родственными связями и землячеством – это к хорошему не приведет. Надо делать упор на профессионализм и лучшие качества кандидатов, которые послужат на благо нашей страны.