В КР пройдет международный фестиваль "Ноокен - родина фисташек"

"Мистеland" или "Ноокен - родина фисташек". Международный фестиваль под таким названием, приуроченный к 30-летию со дня обретения независимости Кыргызстана, пройдет 28 августа в городе Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал -Абадской области. Об этом сообщают организаторы.

Как отмечает инициативная группа, в рамках мероприятия будет организована выставка с участием отечественных производителей и ремесленников, представлена продукция местных фермеров, пройдет научный и бизнес форум. Фестиваль завершится концертом с участием звезд эстрады.

Представители Ирана, России, Турции, Казахстана, Татарстана и Узбекистана уже подтвердили свое участие в данном мероприятии.

"Основная цель международного фестиваля - привлечение инвестиции в сельскохозяйственную отрасль, налаживание экспортного потенциала и стимулирование экспортеров сельскохозяйственной продукции в частности фисташек, которым славится наш район", - поясняют главные организаторы фестиваля - представители Ноокенской районной администрации.

Как пояснили в администрации, проведение фестиваля международного масштаба, будет способствовать развитию туризма в регионе, позволит фермерам обменяться опытом по выращиванию фисташек, откроет возможности для сбыта и переработки данного продукта.

"Для развития каждого региона, очень важно развивать кластерный подход, делать основной упор именно на ту продукцию, которая известна в той или иной области страны. Наш Ноокен издревле славится своими фисташками, поэтому мы решили сделать его основным брендом нашего района и намерены вывести его на международный уровень", - рассказывают организаторы.

Фисташковое дерево относится к самым древним плодоносящим растениям в истории человечества. Его высота достигает до 10 метров и может жить до 400 лет. Родиной фисташек принято считать Западную Азию и территории от Сирии до Афганистана.

Популярным оно стало во время походов Александра Македонского в Азию. В Древней Персии эти орехи особенно ценились и считались признаком плодородия, богатства и достатка. В древности, фисташки называли "магическим орехом". Но самое необычное имя дали китайцы, назвав её "счастливым орехом" из-за треснувшей скорлупы, которая напоминает улыбку.

В Кыргызстане фисташковые поля в основном преобладают в Джалал-Абадской области. Из них, Ноокенском районе площадь фисташковых деревьев составляет 16010, 1 га, где растут около 1,7 млн ореховых деревьев.

Фисташки содержат большое количество полезных веществ, что благоприятно отражается на здоровье человека. Они положительно воздействуют на восстановление психоэмоционального фона, сердечно-сосудистую систему, оказывают тонизирующее и антиоксидантное действие на организм.