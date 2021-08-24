ГУ "Унаа" будет фотографировать авто при регистрации и перерегистрации

В ГУ "Унаа" при регистрации и перерегистрации транспортного средства, установок и оборудования будет производиться осмотр с фотофиксацией с разных сторон, далее фотоизображения и акт осмотра будет вноситься в электронную базу данных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Согласно новым нормам, кроме фотографий и акта осмотра, в систему будут вноситься номера кузова (шасси/рамы), координаты местонахождения автомобиля и дата прохождения осмотра.

Обязательная фотофиксация машин позволит исключить факты регистрации и перерегистрации автомашин без осмотра транспортного средства при оформлении.

Соответствующие изменения внесены в Правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них.