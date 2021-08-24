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ГУ "Унаа" будет фотографировать авто при регистрации и перерегистрации

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- Александра Василькова
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В ГУ "Унаа" при регистрации и перерегистрации транспортного средства, установок и оборудования будет производиться осмотр с фотофиксацией с разных сторон, далее фотоизображения и акт осмотра будет вноситься в электронную базу данных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Согласно новым нормам, кроме фотографий и акта осмотра, в систему будут вноситься номера кузова (шасси/рамы), координаты местонахождения автомобиля и дата прохождения осмотра.

Обязательная фотофиксация машин позволит исключить факты регистрации и перерегистрации автомашин без осмотра транспортного средства при оформлении.

Соответствующие изменения внесены в Правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них.


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URL: https://www.vb.kg/405394
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