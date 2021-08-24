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В Минюсте КР прошла презентация новой фазы программы CADAP 7

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- Нина Ничипорова
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В Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошла презентация новой фазы программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP 7).

Встреча прошла под председательством замминистра юстиции Кынатбека Сманалиева, с участием председателя ГСИН при МЮ КР генерал-майор в/с Аската Эгембердиева, менеджера программ Евросоюза в Кыргызстане Косимо Ламберти, руководителя программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии Эрнеста Робелло, а также консультанта CADAP 7 Александра Зеличенко.

Евросоюз и Кыргызстан с начала 2000-х плодотворно сотрудничают в борьбе с распространением наркотиков в ЦА. Благодаря этой программе удается держать наркоситуацию под контролем.

"Благодаря международным организациям ГСИН внедрила различные методики лечения и реабилитации наркозависимых из числа заключенных. В уголовно-исполнительной системе созданы реабилитационные центры программы "Атлантис". Эта программа основана на Миннесотской модели лечения химически зависимых лиц, а также включает компоненты по социальному сопровождению пациентов, обучению социальных работников для работы с пациентами", - сказал А. Эгембердиев.

Эрнест Робелло отметил, примерами успешной совместной работы являются уже реализованные проекты и программы, действующие в республике сегодня.

"Программа полностью отражает подход и принципы стратегии ЕС по борьбе с наркотиками на 2021-2025 годы: уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, солидарности, верховенства закона и прав человека. CADAP 7 основана на соответствующих конвенциях ООН, которые обеспечивают международно-правовую основу для решения проблемы незаконного оборота наркотиков, и на Всеобщей декларации прав человека", – сказал он.

Стороны обсудили новую фазу CADAP 7 по применению эффективного подхода, а также внутренних процедур и руководящих принципов. Седьмая фаза CADAP основана на опыте и результатах предыдущих фаз программы. В ней учтены и другие соответствующие международные соглашения.


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URL: https://www.vb.kg/405396
Теги:
ГСИН, Министерство юстиции, закон, наркотики
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