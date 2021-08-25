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54 закона в сфере здравоохранения и соцобеспечения рекомендовано доработать

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- Нина Ничипорова
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По итогам работы экспертной группы по инвентаризации законодательства в сфере здравоохранения и социального обеспечения было рекомендовано внести изменения и дополнения в 54 пока еще действующих закона, чтобы привести их в соответствие с новой Конституцией.

Как сказал Азамат Жумакеев, заведующий юридическим отделом МЗиСР, было предложено объединить некоторые законы и разработать определенные кодексы. К примеру, в Законе "О статусе медработника" требуется четко определить, кто такой медработник, какие у него права, какие гарантии должны быть ему предоставлены, четко в законе должны быть обозначены меры по обеспечению его безопасности и т.д.

"Нам придется работать над изменениями законов с другими рабочими группами, экспертными комиссиями. Постараемся до конца этого года проработать эти 54 закона. В сентябре – октябре они будут выставлены на обсуждение общественности, а к 31 декабря 2021 года постараемся по 54 законам принять новые акты", - отметил Азамат Жумакеев.

Подлежат инвентаризации такие законы, как "О социальной защите граждан Кыргызской Республики, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы", "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам", "О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла", "О государственном социальном страховании", "Об обеспечении своевременности выдачи заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат", "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах", "О государственном пенсионном социальном страховании". А также - "О защите населения от туберкулеза", "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах", "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике" и один из важных ныне законов "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и другие.


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URL: https://www.vb.kg/405400
Теги:
закон, Конституция, здравоохранение, Минздрав
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