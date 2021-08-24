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В АДС подвели итоги голосования по инициативам гражданского сектора

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Антикоррупционный деловой совет (АДС) при Президенте Кыргызской Республики сообщает о проведении открытого онлайн голосования для гражданского сектора по предложенным ими инициативам. Голосование длилось два дня – с 22 августа 2021 года по 23 августа 2021 года. Процедура голосования проходила на платформе telegram, где ведется тесная работа между секретариатом АДС и гражданским сектором.

На голосование были выставлены 28 инициатив, поступивших от организаций гражданского общества. Общее количество участников составило 97, из них в голосовании активно приняли участие 59. Стоит отметить, что в течение двух дней (22, 23 августа 2021 года) секретариатом АДС проводился промежуточный мониторинг голосования в определенные промежутки времени: в 11.00 ч, 14.00 ч, 18.00 ч и 20.00 ч.

По итогам голосования составлен рейтинг первоочередных антикоррупционных мер:

Среди общего количества инициатив – 8 набрали по 1 голосу или не набрали ни одного голоса, а именно:


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URL: https://www.vb.kg/405401
Теги:
коррупция, Кыргызстан, активисты
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