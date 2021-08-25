В Китае разработали самое прочное в мире стекло

Ученые создали сверхпрочный материал, который может поцарапать поверхность алмаза. Об этом пишет пресс-служба Яньшаньского университета.

Новое вещество имеет плотность 3,3 грамма на куб. см и называется AM-III.

"Таким образом, мы имеем дело с самым твердым и прочным из всех аморфных материалов, которые когда-либо встречались науке", - подчеркивается в комментарии университета.

Над созданием материала трудились специалисты лаборатории технологии и науки разработки метастабильных материалов Университета Яншань. Данная лаборатория считается одной из ведущих в провинции Хэбэй.

Физикам удалось синтезировать новый тип аморфного материала AM-III. Аморфные материалы, также называемые стеклообразными, представляют собой большой класс твердых тел.

Обычное стекло в повседневной жизни является типичным представителем аморфных материалов. Новый материал представляет из себя прозрачный полупроводник, с очень большой твердостью. Как утверждают эксперты, плотность AM-III эквивалентна плотности алмаза, а твердость HV по Викерсу достигает 113 ГПа, что позволяет ему оставлять царапины на алмазе, который считается самым твердым минералом.

Согласно опубликованной информации, это углеродное соединение было получено при высоких температурах. Материал обладает особыми оптическими свойствами, существенно отличающимися от всех прочих аналогичных веществ.

Как утверждается, он может использоваться в производстве полупроводников и фотоэлектрических устройств. В заявлении также подчеркивается, что данное изобретение свидетельствует о большом прогрессе в разработке новых сверхпрочных материалов.

По сведениям Яньшаньского университета, данная разработка уже запатентована в Китае и в Японии.