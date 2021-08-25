Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

Выставка "Новый соцреализм-2" шокирует и заставляет задуматься

327  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выставка актуальной живописи "Новый соцреализм-2" открылась в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Свои полотна представили публике Нюргуяна Иннокентьева, Арууке Сыдыкалы кызы, Саркын Сооронбаев, Омуркул Уулу Базаркул и Таалайбек Усубалиев. Экспозицию организаторы посвятили 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Выставка "Новый соцреализм-2", как и "Новый соцреализм" (проходила в конце 2020 года), является детищем масштабного проекта Tolon Museum и общественного фонда "Билимкана". Новую экспозицию представляет мастерская стипендиального проекта Tolon Museum. Проводится он в рамках движения Posttotal.

Куратор проекта, культуролог Гамал Боконбаев рассказал на открытии экспозиции, что кыргызские художники сейчас, увы, мало работают над масштабными полотнами, отдавая предпочтение простым сюжетам - пишут пейзажи, портреты, натюрморты. Это, конечно, хорошо, но ему хотелось бы видеть больше серьезных работ.

Выставка "Новый соцреализм" в прошлом декабре вызвала много споров. Работы художников и ругали, и хвалили. Теперь у критиков и простых зрителей появилась возможность вновь обсудить актуальные произведения.

"Новый соцреализм" следует понимать, как "Новый социальный (не социалистический!) реализм". Наши живописцы "говорят" о том, что их волнует. А волнуют их и трагические события из истории родного Кыргызстана – революции, народные волнения, недавние события в Баткенской области, и прошедшие олимпийские игры в столице Японии. Интересны, например, картины Нюргуяны Иннокентьевой из серий "Жизнь Усена Кудайбергенова" и "Портреты революций".

Наибольшее внимание у собравшихся вызвала работа Таалайбека Усубалиева "Ата Бейит", поражающая уже одним своим размером. А, чтобы понять и прочувствовать всю боль жителей Баткенской области, художники даже побывали на месте событий, поговорили с людьми, ставшими свидетелями столкновений.

Увидеть на выставке можно, как уже законченные произведения, так и этюды к будущим картинам. Значит, работа будет продолжена и впереди нас ждет еще много интересного.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405409
Теги:
выставка, День независимости, искусство, музей, революция, художник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  