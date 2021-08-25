Выставка "Новый соцреализм-2" шокирует и заставляет задуматься

Выставка актуальной живописи "Новый соцреализм-2" открылась в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Свои полотна представили публике Нюргуяна Иннокентьева, Арууке Сыдыкалы кызы, Саркын Сооронбаев, Омуркул Уулу Базаркул и Таалайбек Усубалиев. Экспозицию организаторы посвятили 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Выставка "Новый соцреализм-2", как и "Новый соцреализм" (проходила в конце 2020 года), является детищем масштабного проекта Tolon Museum и общественного фонда "Билимкана". Новую экспозицию представляет мастерская стипендиального проекта Tolon Museum. Проводится он в рамках движения Posttotal.

Куратор проекта, культуролог Гамал Боконбаев рассказал на открытии экспозиции, что кыргызские художники сейчас, увы, мало работают над масштабными полотнами, отдавая предпочтение простым сюжетам - пишут пейзажи, портреты, натюрморты. Это, конечно, хорошо, но ему хотелось бы видеть больше серьезных работ.

Выставка "Новый соцреализм" в прошлом декабре вызвала много споров. Работы художников и ругали, и хвалили. Теперь у критиков и простых зрителей появилась возможность вновь обсудить актуальные произведения.

"Новый соцреализм" следует понимать, как "Новый социальный (не социалистический!) реализм". Наши живописцы "говорят" о том, что их волнует. А волнуют их и трагические события из истории родного Кыргызстана – революции, народные волнения, недавние события в Баткенской области, и прошедшие олимпийские игры в столице Японии. Интересны, например, картины Нюргуяны Иннокентьевой из серий "Жизнь Усена Кудайбергенова" и "Портреты революций".

Наибольшее внимание у собравшихся вызвала работа Таалайбека Усубалиева "Ата Бейит", поражающая уже одним своим размером. А, чтобы понять и прочувствовать всю боль жителей Баткенской области, художники даже побывали на месте событий, поговорили с людьми, ставшими свидетелями столкновений.

Увидеть на выставке можно, как уже законченные произведения, так и этюды к будущим картинам. Значит, работа будет продолжена и впереди нас ждет еще много интересного.