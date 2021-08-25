В Токио открылись Паралимпийские игры

В столице Японии, где из-за пандемии действует чрезвычайное положение, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр. Зрителей на трибунах на церемонии, как и в июле на открытии Олимпиады, не было. Об этом сообщает bbc.com.

Фейрверк над олимпийским стадионом, ознаменовавший начало церемонии, был виден во всем городе.

В шествии приняли участие почти пять тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 22 видах спорта.

Британский флаг несли 26-летняя пловчиха Эми Симмондс и 56-летний лучник Джон Стаббс, самый пожилой член британской паралимпийской сборной.

Российские спортсмены будут выступать под флагом Паралимпийского комитета России, а вместо гимна при награждении будет звучать концерт Чайковского. По словам первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, российская сторона также предлагала песню "Калинка" Ивана Ларионова, но Международный паралимпийский комитет в этом отказал. Национальный флаг можно будет увидеть на форме сборной.

За несколько часов до открытия в Токио завершилась эстафета олимпийского огня. Из-за взрывного роста заражаемости Covid-19 факел по улицам Токио не проносили. Однако это то же самое олимпийское пламя - из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, после чего передавали от одного бегуна к другому с помощью "поцелуя факелов".

В этом году в программу игр включены две новых дисциплины - бадминтон и тхэквондо. Парусный спорт и футбол 7х7 для людей с ДЦП из программы исключили.

Японские власти надеются, что Паралимпиада сделает общество более инклюзивным. Токио стал первым в истории городом, в котором проходят вторые Паралимпийские игры. Первые прошли в 1964 году, и именно тогда был придуман термин "паралимпиада". На них приехало 375 спортсменов, состязавшихся в девяти дисциплинах. В нынешнем году в Токио приехало уже 4400 спортсменов, которые соревнуются в 22 видах спорта.