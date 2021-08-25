Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

В Токио открылись Паралимпийские игры

192  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Японии, где из-за пандемии действует чрезвычайное положение, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр. Зрителей на трибунах на церемонии, как и в июле на открытии Олимпиады, не было. Об этом сообщает bbc.com.

Фейрверк над олимпийским стадионом, ознаменовавший начало церемонии, был виден во всем городе.

В шествии приняли участие почти пять тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 22 видах спорта.

Британский флаг несли 26-летняя пловчиха Эми Симмондс и 56-летний лучник Джон Стаббс, самый пожилой член британской паралимпийской сборной.

Российские спортсмены будут выступать под флагом Паралимпийского комитета России, а вместо гимна при награждении будет звучать концерт Чайковского. По словам первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, российская сторона также предлагала песню "Калинка" Ивана Ларионова, но Международный паралимпийский комитет в этом отказал. Национальный флаг можно будет увидеть на форме сборной.

За несколько часов до открытия в Токио завершилась эстафета олимпийского огня. Из-за взрывного роста заражаемости Covid-19 факел по улицам Токио не проносили. Однако это то же самое олимпийское пламя - из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, после чего передавали от одного бегуна к другому с помощью "поцелуя факелов".

В этом году в программу игр включены две новых дисциплины - бадминтон и тхэквондо. Парусный спорт и футбол 7х7 для людей с ДЦП из программы исключили.

Японские власти надеются, что Паралимпиада сделает общество более инклюзивным. Токио стал первым в истории городом, в котором проходят вторые Паралимпийские игры. Первые прошли в 1964 году, и именно тогда был придуман термин "паралимпиада". На них приехало 375 спортсменов, состязавшихся в девяти дисциплинах. В нынешнем году в Токио приехало уже 4400 спортсменов, которые соревнуются в 22 видах спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405416
Теги:
Паралимпийские игры, Япония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  