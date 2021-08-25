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И.о. мэра Бишкека собирает рекомендации по программе развития столицы

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- Оксана Гут
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О готовящейся программе развития столицы и.о. мэра Айбека Джунушалиева рассказала пресс-служба мэрии Бишкека.

Напомним, 26 августа состоятся выборы мэра столицы, единственная кандидатура - Айбек Джунушалиев.

"В данном вопросе Айбек Джунушалиев руководствуется нормой ст. 44 Закона "О местном самоуправлении", предусматривающей внесение избранным мэром проекта программы развития Бишкека на утверждение городскому кенешу в срок не позднее 3 месяцев со дня вступления в должность.

На сегодняшний день исполняющий обязанности мэра столицы в ходе выездных совещаний подробно изучает состояние городского хозяйства, анализирует деятельность муниципальных служб и предприятий, решая при этом первоочередные неотложные вопросы жизнедеятельности города и проблемы, с которыми сталкиваются жители различных его районов.

При разработке своей программы А. Джунушалиев планирует учесть рекомендации коалиции большинства бишкекского горкенеша, оппозиционных фракций в БГК, а также предложения и идеи партий, не вошедших в городской кенеш. По его убеждению, за партиями, не прошедшими на местных выборах минимальный порог, также стоят избиратели и их пожелания также важны.

Интересы горожан, в том числе озвучиваемые и защищаемыми городскими общественными объединениями, будут обязательно услышаны, в ходе, как надеется и.о. мэра, обсуждений на различных площадках с его личным участием.

Приоритеты, расставленные в будущей программе развития Бишкека, по мнению А. Джунушалиева, также должны соотноситься с утвержденными национальными и государственными отраслевыми программами, являться их продолжением и дополнением.

Кандидат в мэры столицы подчеркивает свою приверженность задачам создания в Бишкеке безопасной и комфортной для жизни горожан среды, решения накопившихся инфраструктурных, коммунальных, социальных и экологических проблем и вызовов. В связи с этим он готов к общению с социально активными горожанами и организациями и прислушиваться к конструктивным предложениям и критике", - говорится в сообщении муниципалитета.

Пожелания и комментарии можно будет оставлять на официальной странице мэрии г. Бишкек в Фейсбуке, в вотсапе: 0 700 864 390 или записаться на прием по личным вопросам, проводимым по субботам по номеру:61-07-05.


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URL: https://www.vb.kg/405418
Теги:
выборы, Бишкек, Кыргызстан, мэр, мэрия
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