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В Бишкеке задержали троицу, подозреваемую в краже велосипедов

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- Анастасия Карелина
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Столичные оперативники задержали трех человек, подозреваемых в совершении серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкек.

21 августа в УВД Октябрьского района кыргызской столицы с письменным заявлением обратился гражданин Т.Н. Он просил найти неизвестных, укравших из подъезда многоэтажки в 6-м микрорайоне его велосипед марки Philips стоимостью 15 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 200 ("Кража") УК КР.

В ходе розыскных мероприятий оперативниками третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района по горячим следам были задержаны и доставлены в следственную службу подозреваемые в совершении кражи. Это У.К. 1994 года рождения, О.Р. 1981 года рождения и К.М. 1995 года рождения. Данные лица были водворены в ИВС ГУВД города Бишкек. В настоящий момент установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичного преступления.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(502)144-314, 0(701)002-412, 0(550)102-223 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/405433
Теги:
ГУВД, ИВС, УВД, задержание, кража, Октябрьский район, Бишкек
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