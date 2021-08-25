В Тюпском районе сель затопил огороды и кладбище

В Кыргызстане в Тюпском районе Иссык-Кульской области 24 августа 2021 года около 18:10 часов из-за проливного дождя в селе Шаты сошли селевые воды. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Сообщается, что подтоплено два огородных участка, также был затоплено кладбище в селе Балбай.

Для ликвидации на место прибыли начальник ОМЧС Тюпского района, 2 офицера и 3 сотрудника, 2 сотрудника а/а, 1 погрузчик с ДЭП №4.

Проведены работы по уточнению ущерба. Расчистка селевых остатков и восстановительные работы будут проводиться 25 августа.