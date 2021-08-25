231 койко-место есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

231 свободное койко-место есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 25 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 53;

Национальном центре фтизиатрии – 11;

Городской клинической больнице №6 – 40;

Национальном центре кардиологии и терапии – 41;

Национальном госпитале (ИОВ) – 37;

Национальном центре онкологии и гематологии – 10;

Чуйской областной объединенной больнице – 39.