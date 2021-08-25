В Казахстане смягчают карантин

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение по снятию ряда ограничений с 28 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению премьер-министра Аскара Мамина одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно сообщению, с 28 августа разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 24.00, лидеров проекта Ashyq – до 02.00 при условии наличия зеленого статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее семи дней), разрешена работа по субботам общественного транспорта.

С 30 августа в будние дни продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22.00 до 24.00, лидеров проекта – с 24.00 до 02.00.

При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни – с 6 сентября.

Также на МВК был рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году. Заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым поручено до конца августа завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания; обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями; для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы Ashyq; принять меры по 100%-ному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами; завершить капитальный и текущий ремонты в школах.

В Казахстане отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено более 6,4 тыс. случаев. Алматы остается антилидером страны – за минувшие сутки в нем выявлено 1 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией....

Источник: kursiv.kz