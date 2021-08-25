Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

В Казахстане смягчают карантин

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение по снятию ряда ограничений с 28 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению премьер-министра Аскара Мамина одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно сообщению, с 28 августа разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 24.00, лидеров проекта Ashyq – до 02.00 при условии наличия зеленого статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее семи дней), разрешена работа по субботам общественного транспорта.

С 30 августа в будние дни продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22.00 до 24.00, лидеров проекта – с 24.00 до 02.00.

При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни – с 6 сентября.

Также на МВК был рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году. Заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым поручено до конца августа завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания; обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями; для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы Ashyq; принять меры по 100%-ному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами; завершить капитальный и текущий ремонты в школах.

В Казахстане отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено более 6,4 тыс. случаев. Алматы остается антилидером страны – за минувшие сутки в нем выявлено 1 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией....

Источник: kursiv.kz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405442
Теги:
Казахстан, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  