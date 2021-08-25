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В ООН предрекли "ад на земле" для афганцев

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В Афганистане после захвата власти талибами ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) назревает кризис: 14 млн человек могут столкнуться с голодом. Об этом Reuters заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Представитель ООН предрек "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19". Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", предупредил он.

Бизли призвал политиков мира "действовать быстро". По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее $200 млн к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы также выразил надежду, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

После того как США и их союзники вывели бóльшую часть своих войск из Афганистана, талибы перешли в наступление и в середине августа объявили о захвате всей территории страны. Президент Ашраф Гани бежал. Сейчас западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.

Единственной провинцией, которая до сих пор оказывает сопротивление талибам, - Панджшер на севере Афганистана. Там находится в обороне вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя главой государства.

Выделить €600 млн Афганистану пообещала канцлер Германии Ангела Меркель. После захвата власти талибами Берлин приостановил государственную помощь Кабулу, выделяемую в целях содействия экономическому и социальному развитию, но продолжит оказание гуманитарной помощи.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/405444
Теги:
Афганистан, ООН
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