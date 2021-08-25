Бакетаев: Какая польза от посольств КР? Они просто "прожирают" наши деньги

Послы Кыргызстана в других странах должны принародно дать отчет о своей работе - какую пользу они принесли родине. С таким требованием выступил политолог Бакыт Бакетаев в разговоре с VB.KG.

Он считает, что большинство отечественных диппредставителей просто "прожирают" народные деньги.

Поводом для заявления эксперта послужила информация о том, что недавно назначенный посол КР во Франции Садык Шер-Нияз встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

"Сколько радости! Прям такое достижение, что все активно обсуждают в соцсетях. Мол, ой какой молодец! Будто это достижение наших послов - встретиться с президентом. И ведь они там даже не жмут руки, просто посол представляется. Это по протоколу положено вручать верительную грамоту президенту. Неужели наш МИД считает это достижением?!", - возмущен политолог.

По его мнению, со времен президентства Аскара Акаева кыргызстанские посольства открывались "для коррупции".

"Туда едут чьи-то родственники, близкие товарищи, уставшие политики. Пользы от них ноль тыйынов для нашей страны. Они там живут со своими семьями, обеспечивают учебой своих детей, изучают языки и т.д. А для страны пользы нет, просто тратятся народные деньги", - уверен Бакетаев. И ставит вопрос - зачем Кыргызстану вообще нужны посольства?

"Посольства должны быть в Душанбе, где у нас самые большие проблемы; в Казахстане, Узбекистане - там где наш бизнесмены нуждаются в помощи; в России увеличивать. Нет, наши открыли в Швейцарии, Лондоне... Что делает наш посол в Лондоне? Он прожирает наши деньги!

Наши пенсионеры, которые отработали по 40-50 лет на заводах, они получают пенсии по 2 тысячи сомов в месяц. А наш бюджет МИДа больше бюджета Жогорку Кенеша", - заявил политолог.

Бакетаев предлагает президенту Садыру Жапарову рассмотреть качество работы посольств КР и более эффективно использовать этот институт.

"Финляндия в 10 раз богаче, чем наша страна. Посол Финляндии в Кыргызстане сидит в одном кабинете - они экономят деньги. А наши покупают здания, дома, машины, секретарш нанимают, нанимают обслуживающий персонал.

Япония - богатая страна - в кабинетах пыль и пол протирают сами чиновники, там нет уборщиц как у нас", - рассуждает эксперт.