Баткенцы получают бесплатные консультации по регистрации населения и ЗАГС

Граждане Баткенской области получают бесплатные правовые консультации в рамках проекта "Автобус солидарности". Для этих целей Министерство цифрового развития выделило трех сотрудников Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния.Об этом сообщает пресс-сдужба ведомства.

Кроме консультаций по линии ЗАГС, паспортизации и регистрации населения люди обращаются по другим гражданским, семейным, трудовым, юридическим вопросам. По всем этим вопросам другие государственные органы откомандировали своих специалистов территориальных отделов в рамках проекта ""Автобус солидарности".

Акция стартовала 2 августа и завершится 27 августа текущего года. "Автобус Солидарности" обслуживает в один день по два населенных пункта. В среднем каждый день от 30 до 100 граждан получают бесплатную консультативно-правовую помощь. Акция рассчитана на два района Баткенской области – Баткенский и Лейлекский районы.

Встречи населения со специалистами проходят на базе айыл окмоту с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.