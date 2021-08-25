Посол КНР и президент Конгресса женщин КР открыли швейный центр

"Сегодня при поддержке посольства Китая в КР и Всекитайской федерации женщин открылся учебный швейный центр, - сказала президент Конгресса женщин Замира Акбагышева. – А это значит, что мы поможем еще большему числу женщин встать на ноги, обрести очень востребованную профессию и тем самым поддержим швейную отрасль в нашей стране".

"Хочу выразить благодарность президенту Конгресса женщин за проделанную большую работу по открытию центра. Во время визита в Бишкек Всекитайской федерации женщин в 2019 году была достигнута договоренность о том, что китайская сторона передаст оборудование для обучения молодых женщин профессии швеи и для работы уже опытных мастериц", - сказала чрезвычайный и полномочный посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

По ее словам, посольство поддержало инициативу Всекитайской федерации женщин и помогло с транспортировкой оборудования из Китая в Кыргызстан. "В условиях пандемии это было непросто даже нам, дипломатам, - сказала госпожа Ду Дэвэнь. – Но нам удалось вовремя доставить груз".

Как отметила госпожа Ду Дэвэнь, полученные в центре навыки помогут девушкам и молодым женщинам получить хорошую работу. Это очень удачный и нужный совместный проект. "Посольство будет и в дальнейшем поддерживать этот учебный центр", - заверила посол КНР Ду Дэвэнь.

Конгресс женщин КР на протяжении 28 лет является партнером Всекитайской федерации женщин. У обеих женских организаций общие цели и задачи, они помогают друг другу. И этот центр – еще одно подтверждение большой дружбы между Кыргызстаном и Китаем.

Открытие центра состоялось в рамках бессрочного проекта "Образованная женщина – образованная страна". "Огромное спасибо нашим подругам из Всекитайской федерации женщин за поддержку женщин Кыргызстана", - сказала Замира Акбагышева.

В этом помещении разместились и учебный центр, и швейный цех, здесь будут и учить, и работать профессиональные швеи. Установлено более 30 новеньких современных машинок. Желающих обучаться швейному мастерству, по словам тренера Жылдыз Жумалиевой, очень много.

Уже сегодня после обеда центр начал работать.

Деятельность Конгресса женщин КР совпадает с целями и задачами недавнего Форума о значении женского образования в сокращении бедности, который был организован Всекитайской федерацией женщин, Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Секретариатом ШОС. Он получил широкий резонанс в мире. О его значении и итогах говорят на разных уровнях, пишут в прессе, поскольку он затрагивает глобальную проблему всего человечества – борьбу с бедностью.