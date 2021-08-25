Кыргызстанец стал участником драки мигрантов в Санкт-Петербурге

Еще одна драка между с участием выходцев из стран Центральной Азии произошла в Санкт-Петербурге. По информации местных СМИ, участие в ней приняло до 30 человек.

Как сообщается, инцидент имел место ночью 22 августа в Красносельском районе на юго-западной окраине города. К прибытию полиция на место происшествия, о котором сообщили по телефону местные жители, часть участников конфликта скрылась. В органы правопорядка были доставлены 14 человек – девять уроженцев Узбекистана, четверо - Таджикистана и один – Кыргызстана.

При этом 22-летнего приезжего из Узбекистана пришлось срочно госпитализировать в тяжелом состоянии, с проникающим ранением грудной клетки. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Пятеро из задержанных были оштрафованы на 500 рублей каждый - за нарушение режима пребывания в России, восемь человек отпустили под обязательство о явке, один оставлен под стражей.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В рамках этого дела задержали еще четверых: трое - граждане Узбекистана, один – России.

В СМИ отмечают, что в последние несколько недель драки между мигрантами произошли в ряде регионов России, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Амурской и Свердловской областях. Одной из наиболее резонансных стал конфликт, происшедший в ночь на 13 июля возле московского метро "Кузьминки". В полицию тогда было доставлено свыше ста граждан Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Сейчас, после завершения следственных и судебных разбирательств, виновных выдворяют на родину, с запретом на въезд в Россию в течение длительного времени.