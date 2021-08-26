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Признаки "паленого" бензина

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Основными признаками некачественного топлива являются: детонация (на слух воспринимается как металлический звон или стук); потеря мощности двигателя - работа мотора с перебоями и выход из строя свечей зажигания.

Запах сероводорода при движении задним ходом тоже может говорить о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека.

Попасть на "паленку" реальнее всего на региональных заправках, находящихся за чертой города, где контроль проверяющих органов слабее. Там можно встретить прямогонное топливо с октановым числом всего 50–60 или даже меньше, которое доводят до "нормы" большим количеством присадок типа N–метиланилина (ММА) или метилтретбутилового эфира (МТБЭ).

При наличии всего 3 процентов химии в общем объеме бензина он начинает при сгорании оставлять нагар, что чревато выходом из строя топливной системы и свечей зажигания. Если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом - скорее всего, бензин "левый".

Если есть подозрение, что это так, необходимо демонтировать фильтр–сетку топливной системы и бензонасос, считает эксперт. Эти комплектующие нужно заменить, а бензобак, топливную магистраль и форсунки тщательно промыть.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/405457
Теги:
бензин
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