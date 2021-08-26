Двое наших паралимпийцев в Токио

Мастер спорта международного класса Арстанбек Базаркулов и дзюдоистка Хайятхон Хусан кызы отбыли на Паралимпийские игры в Японию. Перед отлетом их тепло напутствовал глава правительства Улукбек Марипов.

Премьер–министр во время беседы со спортсменами сказал: "Спорт закаляет дух и помогает преодолевать любые невзгоды. Вы доказали, что сила воли, целеустремленность всегда приводят к большим результатам и победам. Весь Кыргызстан будет болеть за вас".

Для Арстанбека Базаркулова Паралимпиада в Стране восходящего солнца станет второй по счету. В 2016 году на Играх в Рио–де–Жанейро в состязаниях по метанию ядра в инвалидной коляске он занял девятое место. На Играх в Японии Арстанбек намерен достичь более впечатляющих результатов. Он упорно готовился к стартам в Токио все прошедшие пять лет. Базаркулов становился призером многих международных соревнований, успешно выступал на лицензионных состязаниях. В частности, завоевал третье место на турнире серии Гран–при в Швейцарии и получил желанную путевку в Токио.

Арстанбек Базаркулов родился в 1989 году в Нарыне с врожденной аномалией ног. О занятиях физкультурой не могло быть и речи, но шестиклассник Базаркулов упросил преподавателя физкультуры дать ему возможность бросать ядро и копье. Конечно, у него и мысли не было соревноваться со здоровыми одноклассниками, он метал снаряды ради самоутверждения, просто хотел быть таким, как все. Но уже через полгода его результаты стали удивлять. На республиканских школьных соревнованиях по паралимпийским дисциплинам он почти каждый раз завоевывал золотые и серебряные медали.

Через 20 лет, став профессиональным параатлетом, Арстанбек Базаркулов выиграл грант одной из зарубежных благотворительных организаций и на полученные деньги отремонтировал школьный спортзал, в котором когда–то начинал тренироваться.

Конечно, в Японии наш богатырь мечтает завоевать "золото". Арстанбек Базаркулов - по натуре максималист. Для достижения своей цели он занимается каждый день до полного изнеможения и твердо верит в свою олимпийскую звезду.

Незрячей парадзюдоистке Хайятхон Хусан кызы - 27 лет. На татами она впервые вышла всего два года назад. Она никогда не думала заниматься спортом, сама мысль об этом страшила ее, но после окончания курсов "Начни сначала", которые проводит в республике одна из благотворительных организаций, твердо решила освоить дзюдо. Громких побед на счету Хайятхон Хусан кызы пока нет, но она успешно преодолела предолимпийский отборочный цикл и получила заветную путевку в Токио.

На Паралимпиаде этой дзюдоистке будет сложно бороться против многоопытных соперниц. Но тем не менее она твердо настроена на победу. А если не получится - не беда. Будет тренироваться еще упорнее и на Паралимпиаде в Париже в 2024 году обязательно выиграет.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. 4400 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 195 стран будут бороться за медали по 22 дисциплинам.