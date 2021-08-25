C 15 сентября учебный процесс начнется в традиционном режиме

В Кыргызстане с 15 сентября учебный процесс в образовательных организациях будет проходить в офлайн-режиме. Соответствующее решение принято на очередном заседании Кабинета министров. Сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отметил министр образования и науки КР Болотбек Купешев, образовательные организации страны готовы к новому учебному 2021−2022 году в традиционном режиме, а учебный процесс будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Отмечается, что одним из важных условий для запуска офлайн-обучения является вакцинация 70% педагогов и сотрудников. На сегодняшний день прививку от COVID-19 получили 55,8%, это 61 тысяча 457 человек.

Председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов поручил усилить ход вакцинации и довести процентный показатель до 70% для создания коллективного иммунитета, а также разработать и утвердить план действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди учащихся и работников образовательных организаций.

Также в ходе заседания обсужден ход ремонтных и строительных работ в школах и детских садах, их подготовка к отопительному сезону.

По данным директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров КР Токтомамбета Сатышова, несмотря на пандемию COVID-19, в этом году завершено строительство 59 школ и 12 детских садов.

Глава Кабмина отметил, что с наступлением холодов, все социальные объекты должны быть обеспечены теплом и поручил своевременно завершить ремонт отопительных систем образовательных организаций, а также принять необходимые меры по их подготовке к осенне-зимнему сезону.