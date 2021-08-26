Российские летчики доставили в Кыргызстан его граждан из Афганистана

Два самолета военно-транспортной авиации (ВТА) Министерства обороны России совершили 25 августа посадку в Кыргызстане на аэродроме города Кант. Сюда доставили граждан республики, эвакуированных из Афганистана, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее еще один борт российской ВТА привез из Афганистана на родину граждан Таджикистана.

Всего в этот день была организована эвакуация граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Их вывоз осуществлялся по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, в соответствии с поручением, которое он получил от президента РФ Владимира Путина.

В общей сложности эвакуировано более 500 человек, которые транспортировались четырьмя самолетами, вылетевшими из Ульяновска. Они приземлились в аэропортах городов Кант в Кыргызстане, Гиссар в Таджикистане и Чкаловск в России.

Как сообщал телеканал Al Arabiya, талибы перекрыли доступ в аэропорт Кабула и пускают в него только иностранцев. Также было заявлено, что эвакуация должна завершиться до 31 августа, после этого она будет запрещена. Эвакуация проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.