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Потенциал ШОС может быть задействован при решении афганской проблематики

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- Евгений Денисенко
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Афганская проблематика была обстоятельно обсуждена в ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, состоявшегося 25 августа. Была выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика, сообщили в пресс-службе Кремля.

Подчёркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств.

Ситуации в Афганистане обсуждалась и во время состоявшегося в тот же день телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран-Ханом. Собеседники подчеркнули важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения.

Условлено о координации подходов по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой, проинформировали в пресс-службе Кремля.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.


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URL: https://www.vb.kg/405462
Теги:
Афганистан, Талибан, ШОС
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