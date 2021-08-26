В Кыргызстане утвержден порядок выдачи лицензий на недра

Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по решению кабинета министров КР. Соответствующее решение подписал глава кабмина Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба правительства.

Документ направлен на упрощение процедуры получения лицензии на геологическое изучение и разработку недр для хозяйствующих субъектов и государственным предприятиям со 100-процентной государственной долей на конкурсных и аукционных участках.

Порядок предусматривает нормы предоставления преимущественного права юрлицам в сфере недропользования со 100-процентной госдолей.

Им могут предоставляться: