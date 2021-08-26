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В Кыргызстане утвержден порядок выдачи лицензий на недра

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- Александра Василькова
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Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по решению кабинета министров КР. Соответствующее решение подписал глава кабмина Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба правительства.

Документ направлен на упрощение процедуры получения лицензии на геологическое изучение и разработку недр для хозяйствующих субъектов и государственным предприятиям со 100-процентной государственной долей на конкурсных и аукционных участках.

Порядок предусматривает нормы предоставления преимущественного права юрлицам в сфере недропользования со 100-процентной госдолей.

Им могут предоставляться:

  1. участки недр общегосударственного значения;
  2. аукционные участки недр.


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URL: https://www.vb.kg/405464
Теги:
Кыргызстан, недра, Кабинет министров
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