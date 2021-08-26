Трико олимпийского призёра Акжола Махмудова продано за 26 тысяч долларов

В Кыргызстане трико серебряного призера Олимпийских игр в Токио Акжола Махмудова продано на благотворительном аукционе за 26 тысяч долларов США. Об этом сообщил спортсмен на своей странице в Instagram.

Спортсмен поблагодарил спонсоров которые помогли организовать аукцион.

"Буквально за считанные дни мы смогли сделать большую сумму, которую я хотел бы направить всю сумму 100% на благотворительность", - сообщил Махмудов.

Он сообщил, что выиграл аукцион участник предложивший 6 500 долларов и еще 19 500 - пожертвовали остальные участники. В итоге получилась сумма 26 тысяч долларов.

Уже известно, что большую часть суммы он передаст на лечение девочки Аруузат, страдающей спинально мышечной атрофией, кроме того он пожертвует в один из благотворительных фондов, и часть на сохранение популяции и охрану среды обитания снежных барсов.

Напомним, что призёр Олимпийских игр в Токио, борец Акжол Махмудов выставил свое трико, в котором он выступал на Олимпиаде на благотворительный аукцион. Это трико для него разработала и сшила отечественная компания Bigser Sport, который разработал линию "Шарко" специально для него.