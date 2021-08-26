Погода
$ 84.50 - 84.82
€ 98.15 - 99.47

Трико олимпийского призёра Акжола Махмудова продано за 26 тысяч долларов

336  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане трико серебряного призера Олимпийских игр в Токио Акжола Махмудова продано на благотворительном аукционе за 26 тысяч долларов США. Об этом сообщил спортсмен на своей странице в Instagram.

Спортсмен поблагодарил спонсоров которые помогли организовать аукцион.

"Буквально за считанные дни мы смогли сделать большую сумму, которую я хотел бы направить всю сумму 100% на благотворительность", - сообщил Махмудов.

Он сообщил, что выиграл аукцион участник предложивший 6 500 долларов и еще 19 500 - пожертвовали остальные участники. В итоге получилась сумма 26 тысяч долларов.

Уже известно, что большую часть суммы он передаст на лечение девочки Аруузат, страдающей спинально мышечной атрофией, кроме того он пожертвует в один из благотворительных фондов, и часть на сохранение популяции и охрану среды обитания снежных барсов.

Напомним, что призёр Олимпийских игр в Токио, борец Акжол Махмудов выставил свое трико, в котором он выступал на Олимпиаде на благотворительный аукцион. Это трико для него разработала и сшила отечественная компания Bigser Sport, который разработал линию "Шарко" специально для него.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405465
Теги:
аукцион, спорт, Кыргызстан, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  