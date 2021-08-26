Подведены первые итоги работы по инвентаризации законов КР

Готовы первые результаты работы государственных органов, гражданского общества и независимых экспертов по оценке 89 законов на предмет соответствия их критериям и, в частности Основному закону.

Инвентаризация законодательства проводится в рамках реализации Указа президента "О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики". Оценка проводится в 15 профильных подгруппах на основании методологии Министерства юстиции КР, в которой определены критерии анализа законов.

По итогам анализа из 89 законов эксперты предлагают оставить два закона без изменений, в 62 требуется внести поправки и дополнения, 18 предлагают признать утратившими силу с одновременным принятием закона в новой редакции либо с интеграцией его положений в другие отраслевые законы, 7 предлагается вообще признать утратившими силу ввиду их неактуальности.

Напомним, для определения количества законов, подлежащих инвентаризации, Министерством юстиции был проведен анализ законодательства за 30-летний период - с 1990 года по 2020 год. Согласно перечню, инвентаризации подлежат 359 законов. Работа по анализу и инвентаризации законов продолжается.