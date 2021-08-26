Кабмин: сохраняется отрицательная динамика роста ВВП республики

По итогам II квартала 2021 года реальный темп роста объема валового внутреннего продукта составил 105,5 процента, при этом с начала года сохраняется отрицательная динамика (-1,7%). Темп реального роста ВВП составил 98,3 процента. Такие данные приводит пресс-служба кабинета правительства итогам рассмотрения параметров социально-экономического развития страны с начала года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 37,7 миллиарда сомов.

Внешнеторговый оборот страны за январь-май 2021 года составил 2 миллиарда 813,4 миллиона долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2020 годом увеличился на 27,7 процента. Экспорт составил 818,7 миллиона долларов и увеличился на 4,4 процента.

Широкое применение инструментов поддержки по льготному кредитованию экономики позволили стимулировать банковский сектор, в результате обеспечен рост кредита в экономику на 6,9 процента (на конец июня 2021 года составил 180,5 миллиарда сомов). Объем кредитного портфеля банковского сектора, по состоянию на 31 мая 2021 года, составил 171,4 миллиарда сомов и увеличился с начала года на 5,4 процента.

В рамках проекта "Финансирования сельского хозяйства-9" коммерческими банками выдано 9 606 льготных кредитов на сумму 4 миллиарда 881,8 миллиона сомов.

Валовый объем притока денежных переводов физических лиц, осуществленных через системы переводов, в январе-мае 2021 года составил 986,3 миллиона долларов, что выше уровня аналогичного периода 2020 года на 41 процента, где из общего притока 97,6 процента приходится на РФ.

По итогам заседания руководителям государственных органов и местных органов власти дан ряд поручений. В том числе: