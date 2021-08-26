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Электронным документооборотом пользуются 32 тысячи сотрудников разных служб

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- Айжан Мамбеталиева
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32 тысячи сотрудников государственной и муниципальной службы пользуются электронным документооборотом. Такие данные дает министерство цифрового развития.

По состоянию на август система электронного документооборота СЭД "InfoDocs" внедрена в режиме промышленной эксплуатации в 821 государственном органе, включая их подведомственные подразделения и органы местного самоуправления, в том числе в 228 айыл окмоту.

С момента внедрения системы в государственных органах всего зарегистрировано 1 712 000 документов. Количество пользователей СЭД составляет 32 000 сотрудников государственных и муниципальных органов.

К слову, с начала 2018 года Государственным предприятием "Инфоком" при министерстве цифрового развития поэтапно осуществляются мероприятия по реализации СЭД.

СЭД предназначена для автоматизации работ, связанных с обработкой документов в государственных органах, их территориальных подразделениях и в органах местного самоуправления, как поступившими извне, так и созданными в государственном органе (включая структурные подразделения), и в органах местного самоуправления, а также ведением электронного архива документа.


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URL: https://www.vb.kg/405471
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