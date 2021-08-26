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МИД КР: Из Афганистана эвакуированы 36 кыргызстанцев

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- Оксана Гут
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Информационное сообщение МИД Кыргызской Республики относительно проводимой работы по эвакуации граждан Кыргызстана из Афганистана

В связи с нестабильной ситуацией в Афганистане, Министерство иностранных дел КР по поручению президента Садыра Жапарова продолжает вести работу по эвакуации граждан Кыргызстана из Афганистана.

"В рамках проведенных между Министрами иностранных дел Кыргызской Республики и Российской Федерации переговоров, при содействии российской стороны в результате организованного спецборта по маршруту "Кабул-Кант", 25 августа из Исламской Республики Афганистан в Кыргызскую Республику эвакуированы 10 кыргызстанцев, включая малолетних детей", - уточнили в ведомстве.

Таким образом, по состоянию на 25 августа, из Афганистана эвакуированы 36 граждан Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/405473
Теги:
Афганистан, Россия, Кыргызстан, Помощь, МИД
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