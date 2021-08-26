МИД КР: Из Афганистана эвакуированы 36 кыргызстанцев

Информационное сообщение МИД Кыргызской Республики относительно проводимой работы по эвакуации граждан Кыргызстана из Афганистана

В связи с нестабильной ситуацией в Афганистане, Министерство иностранных дел КР по поручению президента Садыра Жапарова продолжает вести работу по эвакуации граждан Кыргызстана из Афганистана.

"В рамках проведенных между Министрами иностранных дел Кыргызской Республики и Российской Федерации переговоров, при содействии российской стороны в результате организованного спецборта по маршруту "Кабул-Кант", 25 августа из Исламской Республики Афганистан в Кыргызскую Республику эвакуированы 10 кыргызстанцев, включая малолетних детей", - уточнили в ведомстве.

Таким образом, по состоянию на 25 августа, из Афганистана эвакуированы 36 граждан Кыргызской Республики.