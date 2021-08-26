Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии осенью и обеспечить меры реагирования. Он заявил об этом во время брифинга в Женеве, трансляция велась на странице организации в Twitter.

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших в мире стабилизировалась . "Но эта стабильность на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей", - заключил он.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что коронавирус станет эндемическим для Индии заболеванием. По ее словам, государство вступило в стадию "эндемичности", когда передача заболевания характерна только для определенных районов страны.

14 августа в ВОЗ сообщили, что во всем мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей, особенно этот тренд заметен в странах с высокими показателями вакцинации населения.

Источник: lenta.ru