Кабмин Кыргызстана думает о помощи трудовым мигрантам

В Кыргызстане прорабатывается алгоритм поддержки трудовых мигрантов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Заместитель председателя Кабинета министров КР Жылдыз Бакашова приняла участие в информационной сессии по вопросу оказания помощи мигрантам в сложной жизненной ситуации и розыска пропавших без вести.

В ходе онлайн-конференции обсуждены механизмы межведомственного взаимодействия с кыргызскими диаспоральными организациями в части поддержки трудовых мигрантов и розыска без вести пропавших соотечественников и меры по повышению осведомлённости граждан Кыргызстана, выезжающих на заработки.

"Президент республики Садыр Жапаров всегда подчеркивает значительный вклад мигрантов в экономическое и социальное развитие Кыргызстана и отмечает принципы гуманности и взаимопомощи, действующие в кыргызских диаспорах за рубежом. Подтверждением этому является один из его первых указов "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной политики", акцентирующий внимание на всесторонней поддержке трудовых мигрантов в странах пребывания, а также защиту их интересов", - сказала зампредседателя Кабмина.

Также она выразила готовность Кабинета министров КР всесторонне содействовать в сфере защиты прав и интересов трудовых мигрантов и улучшения их положения на системной основе с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Кроме того, Жылдыз Бакашова попросила участников встречи обратить особое внимание на проблемы членов семей трудовых мигрантов.

"На сегодняшний день порядка 84 тысяч детей, живут вдали от родителей. К сожалению, дети трудовых мигрантов зачастую подвергаются насилию", - добавила она.

Отметим, что одним из приоритетных направлений деятельности Кабинета министров являются вопросы по принятию мер по обеспечению учета, присмотра, защиты прав и интересов детей, чьи родители находятся в трудовой миграции.

По итогам сессии зампредседателя Кабмина выразила благодарность Национальному обществу Красного Полумесяца КР, международным, неправительственным организациям, экспертам и волонтерам, членам кыргызских диаспор за усилие по защите сограждан, особенно в такой сложный для всего мира период.

"Инициатива Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана по взаимодействию с госорганами и кыргызскими диаспорами за рубежом будет доведена до уполномоченных органов Кабинета Министров Кыргызской Республики для выработки взаимодействия в сфере их компетенций", - заключила Жылдыз Бакашова.