Кыргызские товары могут появиться на Aliexpress

В Министерстве экономики и финансов прошла онлайн-встреча первого заместителя министра экономики и финансов Данияра Иманалиева с представителями Globalization Office of Alibaba Group.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам совместного сотрудничества в сфере электронной коммерции. В частности, обсуждены вопросы по присоединению к eWTP для реализации отечественной продукции на торговой платформе Alibaba и Aliexpress, проведению бесплатных тренингов по торговле на площадках Alibaba Group для резидентов КР, открытия центра перераспределения товаров в КР.

Достигнута договоренность о разработке меморандума о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов, Ассоциацией электронной коммерции КР и Alibaba Group.

Также в целях увеличения товарооборота между странами представители Globalization Office of Alibaba Group выразило заинтересованность в ознакомлении потенциальных товаров экспорта в КНР.