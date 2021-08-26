Погода
$ 84.50 - 84.82
€ 98.15 - 99.47

Кыргызские товары могут появиться на Aliexpress

147  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве экономики и финансов прошла онлайн-встреча первого заместителя министра экономики и финансов Данияра Иманалиева с представителями Globalization Office of Alibaba Group.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам совместного сотрудничества в сфере электронной коммерции. В частности, обсуждены вопросы по присоединению к eWTP для реализации отечественной продукции на торговой платформе Alibaba и Aliexpress, проведению бесплатных тренингов по торговле на площадках Alibaba Group для резидентов КР, открытия центра перераспределения товаров в КР.

Достигнута договоренность о разработке меморандума о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов, Ассоциацией электронной коммерции КР и Alibaba Group.

Также в целях увеличения товарооборота между странами представители Globalization Office of Alibaba Group выразило заинтересованность в ознакомлении потенциальных товаров экспорта в КНР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405479
Теги:
бизнес, торговля, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  