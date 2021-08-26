Кыргызстанец, который облетел вокруг света, презентовал свою фотовыставку

Вчера в Бишкеке открылась фотовыставка известного кыргызстанца Союзбека Салиева, который первым в Центральной Азии в 2016 году совершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Он, напомним, пересек земной шар за 64 дня, облетев три океана - Атлантический, Тихий и Индийский, а также Африку, Южную Америку, Океанию и

Ради своей мечты Союзбек Салиев продал квартиру и машину и на вырученные средства купил одномоторный самолет.

На фотовыставке герой сегодняшней публикации представил свои фотографии, сделанные им и его штурманом Йонасом Юкниусом во время перелета вокруг земного шара. Согласился он ответить и на несколько наших вопросов.

Как вообще такая идея пришла? Ведь, наверное, перелеты через страны нужно согласовывать и брать разрешения?

- Согласовывать надо, но для легких самолетов это очень дешево. Иногда некоторые страны абсолютно бесплатно, так как перелет производился не в коммерческих целях, а в спортивных. Только страны бывшего СССР дороговато берут, а в остальном мире для маленьких самолетов льготные условия.

По фотографиям на выставке я понял, что вы останавливались в тех странах, которые пролетали?

Да, конечно. Мы должны были отдыхать, питаться, заправляться и так далее. Вы должны понимать, что на маленьком самолете вы не сможете много есть и пить, особенно, при длинных перелетах, так как элементарно нет необходимых удобств.

Какой у вас был самый длинный перелет?

Самый длинный перелет длился 15 часов, между островами Пасха и Таити. Нелегко было скажу вам, когда ты не можешь даже привстать. В конце уже руки и ноги затекли. При этом, вы не должны есть и пить. Дозволительно только 100 грамм воды в час и баткенский урюк для глюкозы.

Вы пролетели земной шар за 62 дня. Получается вы побили рекорд Жюля Верна, чьи герои сделали это за 80 дней?

- При желании можно было бы и быстрее перелететь землю. Есть случаи когда и за 14 дней это делали, но это уже зависит от финансовых возможностей. Тех, кто за 14 дней смогли перелететь земной шар, в каждом острове ждала команда, все готово, оплачено и согласовано.

Вы сами на собственные средства летали?

Спонсоры были, но основную нагрузку пришлось взять на себя.

Планируете что подобное повторить?

Совершать именно подобный перелет смысла нет. В случае чего есть другой маршрут, можно что-то по-другому сделать, но для этого нужен специализированный самолет. А для этого нужна спонсорская помощь.