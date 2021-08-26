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Мэр Бишкека: у некоторых начальников кабинеты лучше, чем у вице-премьеров

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- Сергей Швец
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что на сегодняшний день у сотрудников муниципальных предприятий отсутствуют нормальные условия на рабочих местах. Зато у отдельных руководителей кабинеты лучше, чем у первых лиц государства.

Новоизбранный градоначальник после процедуры избрания дал первую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на самые злободневные вопросы.

- С первого дня моего назначения на должность исполняющего обязанности мэра, я объездил все муниципальные предприятия, чтобы посмотреть в каком состоянии они находятся, - рассказал Айбек Джунушалиев. – И мне бросилось в глаза, что у сотрудников "Тазалыка", "Бишкекзеленхоза" и других нет ни нормальных душевых, ни раздевалок. Я даже предложил одному из руководителей самому помыться в таком душе.

- В то же время у отдельных начальников кабинеты обставлены лучше, чем у вице-премьеров. Скромнее надо быть. Поэтому одной из первоочередных задач является обеспечение достойных условий труда простым работникам. Тем, кто каждый день убирает, озеленяет, освещает город. Будем работать в этом направлении, - подытожил мэр.


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URL: https://www.vb.kg/405482
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкекзеленхоз
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