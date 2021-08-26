За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Такие данные на 26 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 4 случая;

в Иссык-Кульской области – 1.

За сутки из стационаров были выписаны 2 выздоровевших медицинских работника. Из домашней самоизоляции выписаны 7 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6748 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6425 человек.