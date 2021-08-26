Хватит ли сил КР справиться с коррупцией или для этого нужны талибы?

Если кто-то в Кыргызстане думает, что Талибан (запрещенная в Кыргызстане террористическая организация) далеко и "нас не достанет" – горы, границы, пограничники, военные смогут нас прикрыть, но, увы… Корреспондент ВБ встретился с кыргызстанцами, которые приветствуют победу этой организации в Афганистане и считают любые негативные публикации об убийствах, расстрелах, которые сейчас мелькают в СМИ - намеренной дискредитацией этого движения. На вопрос, если они придут в нашу страну, то надо ли их бояться, отвечают, что "талибы - мирные исламисты и представляют справедливую власть, которая нужна погрязшему в хаосе коррупции и беспредела Кыргызстану".

И это сегодняшняя реальность, и замалчивать наличие у населения страны таких настроений преступно. Кыргызстан сейчас, накануне своего 30-летия независимости оказался перед выбором: государство или халифат. Наш глубинный патриотизм, наша любовь к родине должны заставить нас всерьез задуматься и каждый должен сделать то, что должен на своем месте.

Готовы ли вы защищать страну с оружием в руках, если потребуется или хватит ли вам сил остановится и перестать "хапать", если вы взяточник, и уже начать думать о стране, людях, а не только о собственном кармане? Может пришло время задуматься, неужели для того, чтобы остановить коррупцию в Кыргызстан должны прийти талибы?

Политолог Марс Сариев в этой связи поделился своими опасениями. "Очень большая угроза того, что идеи исламского халифата, идеи исламской справедливости могут найти почву и в нашей республике", - сказал он СМИ.

Между тем, посол Кыргызстана в Афганистане отметил, что талибы победили только из-за высокого уровня коррупции в стране.

"Думаю, в течение полугода талибы наведут жесткий порядок. Хорошо это или плохо... Люди хотят покоя, а его не было... Главная причина поражения правительственных сил - беспрецедентно высокий уровень коррупции", - сказал он.

Справка: Боевики запрещенного в ряде стран движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул. Руководство движения объявило, что полностью контролирует всю территорию Афганистана. На Севере страны объявлено о создании центра сопротивления и в своем заявлении они попросили страны Запада оказать содействие и поддержку их миссии.