В чолпон-Ате прошли тренинги по водолазному делу

В Чолпон-Ате на базе учебно-тренировочного комплекса водолазной службы при МЧС, состоялось закрытие очередного VIII - международного тренинга по водолазному делу.

Мероприятие прошло под эгидой МОГО для представителей спасательных служб стран-участниц международной организации гражданской обороны (МОГО).

Церемония закрытия международного тренинга прошла под руководством заместителя министра чрезвычайных ситуации Урмата Шамырканова и начальника водолазной службы МЧС – майора Эрнеста Жусупова.

По результатам проведенной аттестации, всем участникам международного тренинга были вручены: личная книжка водолаза и сертификат об окончании тренинга, который имеет международное признание во всех странах входящих в состав МОГО.

На церемонии закрытия, водолазы поблагодарили офис секретариата МОГО и руководство министерства чрезвычайных ситуаций за возможность участвовать на данных тренингах.

Участник из Армении Арутюн Арутюнян отметил, что нигде не встречал подобных тренингов, на которых встречаются водолазы с разных стран мира, с разным уровнем профессиональной подготовки, с различной культурой и традициями. Для него данный тренинг стал отличной возможностью обменяться опытом по водолазному делу со всеми участниками. А представитель Сербии Деян Китанович отметил высокий уровень организации данного тренинга и оценил профессионализм кыргызских инструкторов-водолазов.

В завершении мероприятия, гости пожелали коллективу водолазной службы при МЧС дальнейшего успеха и процветания.

Всего в международных тренингах по водолазной подготовке приняли участие 24 представителя из 14 стран участниц МОГО: Армения, Бахрейн, Грузия, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания, Казахстан, Ливан, Марокко, Палестина.

Учебные тренинги проходили в течение 12-дней. В период с 2012 по 2021 годы были проведены восемь аналогичных международных тренингов.