Больница кыргызско-турецкой дружбы начала прием пациентов

Сегодня, 26 августа 2021 года, состоялось открытие Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы с участием министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева, представителя TIKA г-на Осман Уста и врачей из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

В июле 2021 года делегация Министерства здравоохранения Турции провела встречи в Кыргызстане, по итогам которого в начале августа 30 врачей и технических специалистов прилетели в Кыргызскую Республику, чтобы подготовить больницу к приему пациентов.

В настоящее время с целью выполнения своей основной функции Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы открывает свои двери для оказания высокотехнологичных медицинских услуг гражданам.

"Это долгожданное событие, которого кыргызстанцы ждали долгое время. Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы наконец-то готова принимать пациентов. В больнице будут проводиться высокотехнологичные операции, что позволит нашим гражданам лечиться, не выезжая зарубеж. На начальном этапе стационар будет принимать пациентов с кардиологическими, сосудистыми, торакальными заболеваниями. В настоящее время здесь работают турецкие специалисты, со стороны Министерства здравоохранения и соцразвития проводится работа по отбору местных специалистов. В соответствии с Соглашением, больница будет совместно управляться Кыргызстаном и Турцией в течение 3 лет. Больница является специализированной, и будет принимать пациентов, только по направлению других стационаров. Процесс лечения, как и в других больницах, будет осуществляться по программе государственных гарантий. В октябре-ноябре этого года мы планируем дополнительно открыть отделения гастроэнтерологии и общей хирургии. Когда больница будет готова к полноценной работе, планируется организация официального открытия с участием глав двух стран", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев. Министр здравсоцразвития.

Всего в больнице 72 койки из которых 21 койка реанимационные. В больнице имеется ангиограф, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, маммография, рентген оборудование, УЗИ, гастроскоп, эхокардиограф и многие другие диагностические приборы.

Перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых больницей, разработаны и утверждены Антимонопольным комитетом. Граждане из-за рубежа получат доступ к платным медицинским услугам по отдельному прейскуранту цен.