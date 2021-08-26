Сторонникам Темира Сариева напомнили про неотвратимость наказания

Вчера Бишкекский городской суд оставил под стражей экс-премьер-министр Темир Сариев. Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 30 сентября.

Напомним, следствием было установлено, что Темир Сариев будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

Этот факт подтверждает и ныне глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова, которая в 2012 году была членом той самой госкомиссии по Кумтору. В интервью СМИ она рассказала, что в этот период получились две разные суммы ущерба: одна, которую посчитали одни специалисты и вторая, которую посчитала она, как привлеченный эксперт-эколог.

- После одного из заседаний председатель госкомиссии Темир Сариев попросил меня остаться. Он сказал, то, что насчитала я – большая сумма. Я ответила, что посчитала так, как положено по закону, что есть нарушение закона и мы должны делать всё в соответствии с законом. А Темир Сариев сказал, что такую сумму "Центерра" оплатить не может и надо пересчитать так, чтобы было примерно по 10 миллионов в год. То есть если 15 лет, то порядка 150 миллионов. Я сказала: "Нет! Я буду считать так, как положено по закону" и отказалась делать то, что он просил. Мы поругались, и я ушла. После этого он стал чинить мне препятствия, говорить, что я не буду выступать на заседаниях. Стал говорить, что я никакой не эксперт, чуть ли не с улицы пришла.

Сторонники же Темира Сариева, которые и вчера выходили на митинг к зданию Бишкекского горсуда, продолжают настаивать на невиновности экс-премьер-министра и заявляют, что он подвергается политическим гонениям. Хотя по логике так называемому политическому гонению, как минимум, должно предшествовать какое-либо противодействие политике нынешней власти. За Сариевым вроде ничего такого не наблюдалось в последнее время.

Между тем, глава общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов в интервью телеканалу ЭлТР призвал сторонников Сариева и других задержанных экс-чиновников и депутатов не политизировать это дело.

- По этому делу работают компетентные органы и государство само заинтересовано в том, чтобы было все честно и прозрачно. Окончательно в этом деле точку может поставить только суд. Поэтому нужно набраться терпения пока идет судебное разбирательство. И еще я бы хотел сказать, что в нашем обществе должно сильнее прижиться такое понятие, как неотвратимость наказания. Все должны понять, что рано или поздно коррупционеры должны будут понести заслуженное наказание, - сказал он.