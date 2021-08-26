"Газпром Кыргызстан" отрезает частные дома должников от коммуникаций (фото)

Компания "Газпром Кыргызстан" осуществляет рейды по отключению злостных неплательщиков от газовых магистралей. Долги некоторых из них переваливают далеко за сто тысяч сомов. Отдельные не платят годами.

Недавно поставщик голубого топлива объявил акцию, во время которой при оплате основного долга должникам будет списана пеня. Продлится этот аттракцион щедрости до 31 октября. А параллельно газовщики начали рейды, на один из которых позвали и представителей СМИ.

- Прокатимся по Октябрьскому району, - объяснили специалисты. – Здесь, среди дорогого частного сектора довольно много крупных неплательщиков. И часть из них владеют весьма дорогими особняками.

Едем по первому адресу на улицу Карадарьинскую и попадаем как раз на такой объект. Двухэтажный дорогой особняк спрятался за высоким забором. На стук вышел хозяин, но увидел журналистов с камерами и поспешил закрыть дверь. Второй раз добиться того, чтобы он открыл калитку, уже не удалось.

- Ничего страшного, - сказали газовщики. – Таких много, которые думают, что просто спрячутся и все. Мы можем отрезать объект от коммуникаций через соседские участки. Всегда на такой случай привлекаем и участковых, так как некоторые должники ведут себя неадекватно, бросаются в драку, оскорбляют.

К слову, у абонента на Карадарьинской долг составил 65 тысяч сомов. А вот владелец старенького дома, расположено на пересечении переулка Елецкого и улицы Матросова, накопил 120 тысяч. И еще на 50 тысяч набежала пеня.

- Мы неоднократно предупреждали, чтобы постепенно вносил оплату. Давали время, входили в положение. Но результат нулевой. Поэтому приехали обрезать, - специалисты подогнали к воротам дома должника автомобиль аварийной службы со всем необходимым оборудованием.

На стук вышел мужчина, который объяснил появление задолженности тяжелым финансовым положением. Он пообещал сотрудникам "Газпрома", что в скором времени погасит задолженность и те не стали накалять обстановку.

- Пойдем на встречу еще раз. Действительно, время сложное, поэтому мы ко всем гражданам относимся с пониманием. Хотят наши коллеги из "Северэлектро" даже за незначительный долг обрезают свет. Мы же многократно предупреждаем, проводим разъяснительные беседы.

А вот должнику, проживающему в "Кок-Жаре" не повезло. Ему коммуникации отрезали. Поэтому после уплаты долга ему придется раскошеливаться на повторное подключение. И это, к слову, тоже является мерой воздействия.

Но все же "Газпром" призывает всех, у кого есть долги, воспользоваться объявленной амнистией.