В Бишкеке кто–то крышует лжепарковщиков

Столичная мэрия уже несколько раз выявляла самозванцев, которые незаконно взимают оплату с автомобилистов за пользование парковками в городе. Пронырливых дельцов развелось тьма, видимо, их "бизнес" приносит хорошую прибыль.

Бишкекчане давно привыкли к тому, что практически на любой улице, особенно около популярных торговых центров и рынков, нужно платить за возможность припарковать автомобиль. При этом соответствующие дорожные знаки стали появляться только в последнее время. А до того шофер узнавал о необходимости оплаты, когда к нему подбегали непонятные люди с самодельными жезлами на манер милицейских и небольшими сумочками через плечо и начинали бойко жестикулировать, помогая с выездом.

При этом наши граждане в большинстве своем не требуют квитанций об оплате, которые подтверждают, что деньги взяли законные парковщики и средства пополнят городскую казну.

В настоящий момент у муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" около двух десятков участков вдоль дорог, за стоянку на которых с водителей собирают средства. Они обозначены специальными дорожными знаками, информационными табличками, а сотрудники одеты в зеленые жилеты, у них имеются специальные бейджики. Они обязаны давать талоны, подтверждающие факт оплаты. К слову, муниципальные стоянки работают только в будние дни. В выходные и в праздники парковка бесплатна.

Казалось бы, все предельно ясно и четко. Но недавно специалисты предприятия выявили лжепарковщиков около рынка "Мадина", стоянка у которого должна быть бесплатной. С ними провели разъяснительную беседу, но они наотрез отказались уходить. Тогда на подмогу были вызваны сотрудники милиции, которые доставили нелегальных сборщиков денег в УВД Свердловского района.

Но нелегалы орудуют не только возле "Мадины". На днях представители МП вновь выявили нарушителей на улице Шопокова. Причем они уже не раз попадались, с ними (!) неоднократно проводили разъяснительную беседу.

Как это понимать?! Какие–то проходимцы в прямом смысле слова нагло грабят водителей средь бела дня, а с ними проводят разъяснительную работу?! На этот раз и этих лжепарковщиков доставили в УВД Свердловского района.

Трудно себе представить, что эти дельцы орудуют без чьей–то "крыши". Может быть, им покровительствуют сотрудники милиции, которые не могут не видеть лжепарковщиков, или чиновники?