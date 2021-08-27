Десант "Автобуса милосердия" с радостью примет любую помощь

Мэрия столицы попросила перенести первую остановку - "точку кормления" "Автобуса милосердия". Причиной этого стала жалоба администрации строительного колледжа, напротив которого добровольцы трижды в неделю кормили голодных людей.

Теперь трапезная под открытым небом разворачивается на пустыре, около железнодорожного полотна - там, где улица Льва Толстого разделяется на две полосы движения. От прежнего места это недалеко - в пяти минутах ходьбы.

Вынужденное "переселение" добавило подопечных команде "Автобуса милосердия". Теперь за тарелкой горячего супа стали приходить люди, которые стоят на бирже труда, нанимаясь на черную работу за гроши. Если повезет, заработают в день пятьсот сомов, если же нет, то только лепешка с водой - и то, если кто–то угостит.

У многих из них семьи и маленькие дети. Ютятся в крошечных съемных времянках в районе Ошского базара.

- Поедим горячего, и силы появляются, а то голодным работать тяжело, - с благодарностью рассказывают работяги. То, что едят в одной компании с бездомными, никого не смущает. Голод уравнивает всех, говорит Руслан, выпускник детского дома, отец двоих детей.

Стоимость продуктов растет с каждым днем. Десант "Автобуса милосердия" с радостью примет любую продуктовую и финансовую помощь:

перевести средства на покупку продуктов питания на мобильный кошелек ЭЛСОМ (KICB) 0550824814. Если вы делаете перевод посредством мобильного приложения, выберете в главном меню значок "покупки", нажмите на него и введите в верхнем поле код агента 12129. На экране высветится надпись miloserdie.kg - внесите сумму и подтвердите платеж;

принести продукты в отдел социального служения и благотворительности, который находится на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо).