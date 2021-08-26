Кыргызские хирурги оперируют больных с ожирением по "золотому стандарту"

"Золотым стандартом" на данный момент в мире признана операция билиопанкреатическое шунтирование. Этот метод в настоящее время признан самым эффективным и безопасным.

Для нашей страны проблема избыточного веса очень актуальна. В Кыргызстане от него страдают 40 процентов мужчин и 33 процента женщин, у 15 процентов – уже стадия ожирения. Врачи отмечают, что граждан с избыточным весом становится с каждым годом все больше.

К сожалению, в нашей республике хирургия ожирения находится, мягко говоря, на стадии становления. В развитых странах этой проблемой занимаются более 60 лет. В нашей стране технологию этой операции блестяще освоила хирург Научного центра восстановительной и реконструктивной хирургии Ольга Васильева, ученица мэтра кыргызской хирургии Эрнста Акрамова. Она успешно работает над этой проблемой более десяти лет. Васильева прошла обучение в одном из ведущих европейских бариатрических центров под руководством президента Европейского общества бариатрических хирургов Юрия Ивановича Яшкова.

"Операция заключается в уменьшении объема желудка и перераспределении движения пищи по кишечнику. Часть петли тонкой кишки выключается из процесса пищеварения, - объяснила VB.KG Ольга Васильева. Эта часть ни в коем случае не отмирает, а именно выключается, чтобы создать обходной путь для пищи, которая попадает не в начальный отдел тонкой кишки, а примерно где–то в ее середину. Таким образом, пища не всасывается в полном объеме. Этот метод в настоящее время признан самым эффективным и безопасным: больные теряют по 50 и более килограммов.

У Ольги Игоревны были пациенты, вес которых зашкаливал за 150 кг и даже более. Один из них весил вообще 230 килограммов, после операции похудел на сто с лишним килограммов. "Сейчас у него все отлично. Хотя раньше он даже лежать на спине не мог,

так как сразу задыхался. Последние месяцы перед операцией он даже спал сидя", - вспоминает Ольга Васильева.

Такая операция считается сложной и требует хорошей теоретической и практической подготовки. И, разумеется, чем больше вес пациента и чем больше у него

сопутствующих заболеваний – а они непременно есть как следствие выраженного ожирения, - тем сложнее операция.

Многие рвутся к Васильевой даже из других стран. С одной из таких пациенток – Олесей Н. из Казахстана удалось поговорить уже после операции.

- Я девочка крупная, - пошутила она, добавив, - была крупной. Весила до операции за сто с лишним килограммов при моем-то росте! И давно очень хотела похудеть. Но после каждых родов – а у меня трое детей - прибавляла по 10 килограммов. Понимала, важно правильно питаться. Но однажды наступает такой момент, когда питание уже не играет роли, когда стараешься есть меньше, но вес растет, - говорит Олеся.

По словам пациентки, она ходила к эндокринологам, гербалайф употребляла, на диетах сидела, спортом занималась, но ничто не помогало сбросить вес. И она начала серьезно думать об операции - не о липосакции, а именно о хирургической коррекции. "Много читала о бариатрических операциях. Искала по Интернету, где такие проводятся. Об Ольге Игоревне узнала случайно от знакомой. Она проговорилась, что сделала такую операцию у Васильевой. Люди почему-то скрывают это. Со 130 кг она похудела до 70. Сейчас ей 36 лет. Она выглядит отлично. И я тоже примчалась к Ольге Игоревне", - признается Олеся.

Как отметила доктор Васильева, операция прошла успешно, пациентка хорошо перенесла ее. Но при операциях по снижению веса доктора не делают ставку только на хирургическую коррекцию. Необходима бригада хороших специалистов, которые работают в этой области. В частности, очень важны рекомендации нутрициолога, занимающегося коррекцией питания, образа жизни в послеоперационном периоде, психолога.

"Конечно, важно сформировать необходимые анастомозы во время операции, но этого недостаточно без работы коллектива в послеоперационном периоде. Обычно в течение 6 месяцев пациенты теряют вес. Потом процесс чуть замедляется. И к концу года со дня операции вес стабилизируется. Поэтому так важна в этот период правильная консультация нутрициолога. Эти операции направлены в первую очередь даже не на снижение веса, а на коррекцию метаболических расстройств, которые обусловлены неправильным пищеварением, избыточным всасыванием всех продуктов. Кто-то может, например, съесть целую тарелку пельменей и не поправиться, а кто-то из-за трех пельменей толстеет. Потому что идет разница в метаболических процессах, которые происходят в организме.

Поэтому далеко не всех пациентов, как говорит Ольга Игоревна, они берут на операцию. Очень многих отговаривают, советуют повысить физическую активность, обратиться к врачам, которые помогут разобраться в причинах. "Мы берем уже тех, кто прошел эти этапы, но результатов не добился, - добавила Васильева. – Как правило, оперируем людей с индексом массы тела более 40 кг/м2. Мировой опыт подсказывает, что при ожирении с ИМТ до 40 у человека еще есть шанс вернуться к нормальной массе тела без операции, а при более выраженном ожирении успех может быть только временным".

"К бариатрическим пациентам действительно надо подходить комплексно, - подтверждает слова Васильевой нутрициолог Полина Денисова. - Перед операцией мы обязательно консультируем больных. А после помогаем человеку справиться с потерей веса. Люди теряют большую массу тела. И здесь очень важно сбалансированное питание, мы учим их считать калории. Причем расчет калорий проводим уже на идеальную массу тела. Подбираем для каждого персональный протокол питания".

Кстати

Ожирение сегодня стало одной из глобальных проблем здравоохранения. Согласно сведениям ВОЗ, в мире 1,9 млрд человек от 18 лет и старше имеют лишний вес. Из них более 600 млн страдают ожирением. К 2030 году 45 проц. населения всего мира может страдать от ожирения. Это касается не только взрослых, но является серьезной проблемой для подростков, детей. Согласно данным, количество полных людей с 1975 года увеличилось в три раза. Поэтому перед современной медициной стоят такие актуальные задачи, как предотвращение и борьба с лишним весом.

Ученые со всего мира проанализировали причины смертей во всем мире с 1990 по 2010 год и выяснили, что основная причина смертности – избыточный вес. По их мнению, во всем мире от избыточного веса умерло больше людей, чем от голода. Речь идет о соотношении 3 млн человек на 1 млн человек в год.