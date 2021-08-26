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Завершилась первая молодежная конференция по изменению климата

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- Айжан Мамбеталиева
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На днях состоялось завершающее мероприятие из серии "Молодежных конференций по изменению климата (Local Conference of Youth) – LCOY Kyrgyzstan 2021" в Кыргызстане. Такая конференция прошла впервые в Центральной Азии. Она была организована общественным объединением "Студенты Кыргызстана за зеленую экономику" совместно с молодежной командой - представителями других молодежных организаций и студентов ВУЗов страны в рамках проекта "Политические действия для климатической безопасности в Центральной Азии", финансируемого правительством Великобритании и реализуемого ПРООН в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

LCOY Kyrgyzstan проводится с целью наращивания потенциала молодежи по вопросам климата и разработки заявления от лица молодежи Кыргызстана, которое будет донесено на 16-ю Конференцию Молодежи (COY-16) в Глазго, Великобритания.

На конференции LCOY Kyrgyzstan участники узнали от ведущих экспертов в области экологии, климата и зеленой экономики о глобальном климатическом кризисе, причинах и их последствиях, в частности для Кыргызстана; ознакомились с глобальными переговорными процессами по климату с акцентом на рамочную конвенцию ООН об изменении климата, парижское соглашение, предстоящую 26-ю конференции сторон в Глазго. Более того, у участников была возможность узнать о том, как можно вовлекаться в действия за климат уже сегодня. Мероприятие было организовано в интерактивном формате. В конце программы был представлен разработанный молодежью "Танец природы".

Эксперт проекта экологического движения Биом "Устойчивость молодежи к изменению климата", ведущий климатолог Кыргызстана - Зоя Кретова рассказала участникам конференции о научных аспектах изменения климата, о глобальных и национальных тенденциях изменения климата. Также рассказала о том, как изменение влияет на сектора экономики и на каждого жителя, с акцентом на южные области страны.

Менеджер проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата" Анна Кириленко отметила, что участие молодежи в принятии климатических решений - это символ нашей общей надежды. Уже сегодня удалось добиться определенных успехов, так например: в проекте ОНУВ молодежь упоминается неоднократно и не только как уязвимая группа, но и в качестве тех, на кого должны быть направлены ресурсы, в том числе, для развития зеленого бизнеса, устойчивого сельского хозяйства, повышения потенциала.

Исмаил Даиров - директор регионального горного центра Центральной Азии презентовал информацию о глобальной климатический политике и климатических процессах. Рассказал об истории организации рамочной конвенции ООН об изменении климата, о деятельности и целях конференции сторон, объединяющей усилия всех стран в борьбе с изменением климата. Также рассказал о национальных мерах по борьбе с изменением климата, возможностях получения климатического финансирования.

Азамат Темиркулов - доктор политических наук Гамбургского университета, член правления ОЮЛ "Зелёный Альянс KG" рассказал о возможных последствиях нерационального использования ресурсов.

Кстати, в июне этого года молодежные конференций прошли в городах Ош и Каракол, где были вовлечены представители молодежи 4-х областей страны: Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской. Третье и завершающее мероприятие в Бишкеке из серии конференций LCOY Kyrgyzstan 2021 объединил на своей площадке молодежь представленную регионами Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/405513
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