В аэропорту Кабула прогремел взрыв (осторожно, видео!)

Вблизи аэропорта Кабула погремел взрыв, пишет Deutsche Welle.

Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кёрби.

Он добавил, что пока не может предоставить журналистам данных о возможных убитых и раненых. Между тем агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в США передает о нескольких погибших. В свою очередь представители радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране, утверждают, что погибли 13 человек, среди них есть дети, а также что взрывом были ранены охранники-талибы.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники указывает, что детонация произошла у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон в микроблоге Twitter высказал предположение, что у кабульского аэропорта может прогреметь еще один взрыв. "Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь у входов в аэропорт, срочно уходите и укрывайтесь. Возможен второй взрыв", - написал дипломат.

ИА Новости сообщили, что в одну из кабульских больниц после взрыва доставили 10 погибших и 15 раненых,

Politico пишет, что взрыв в Кабуле устроил сторонник ИГ (запрещена террористическая организация).

Al Jazeera сообщает о 50 раненных при взрыве в Кабуле