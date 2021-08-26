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Генерал Курсан Асанов "вечный арестант" или защитник страны?

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В Кыргызстане появилось понятие "дежурный арестант", которое больше всего соответствует сегодня генералу милиции Курсану Асанову. Его знает вся страна и он уже два года находится в качестве обвиняемого.

Генерала, напомним, арестовали в 2019 - при четвертом президенте Сооронбае Жээнбекове по рапорту тогдашнего главы МВД Кашкара Джунушалиева. Обвинили его в том, что он вывел путем переговоров бывшего президента Алмазбека Атамбаева из дома, откуда он стрелял из снайперской винтовки. Помнится, в 90-е годы таким же путем он обезвреживал боевиков в Оше. Аналогично спасал население Оша во время кровавой бойни в 2010 году. Где бы он не был – в Баткене, Алае, Джалал-Абаде, Торугарте и других горячих точках, он всегда действовал решительно и профессионально.

Асанов всегда без единой осечки выполнял все государственные задания и поэтому не удивительно, что его значимость для страны во время кровавого приграничного конфликта в Баткенской области стала весьма очевидной. Многим тогда пришла мысль, что в этот экстремальный момент именно его можно было направить в самое пекло событий, чтобы достойно разрулить ситуацию. Где сейчас те генералы и тот премьер-министр, которые сажали Асанова. Генералы в бегах и их уже год не могут найти и вернуть в страну. Они в ночь на 5 октября 2020 года сбежали как "крысы" с тонущего корабля, оставив здания МВД и КГНБ на произвол судьбы. И в ту ночь опять-таки Курсан Асанов защищал страну от мародеров, обеспечивая сохранность арсенала МВД и порядок в столице.

После этого его опять арестовали, обвиняя в том, что он якобы "захватил" здание МВД. Абсурд! Как мог генерал милиции "захватить" здание, где сам много лет проработал в качестве заместителя министра. Он же знал, что там хранится оружие сотрудников, которое могло попасть в руки криминала. Об этом знал и генерал Омурбек Суваналиев, который в качестве заместителя секретаря Совбеза направил туда именно Асанова. На этот счет, кстати, есть документальное доказательство, которое обнародовал сам Омурбек Суваналиев. Впрочем, и без этого документа ясно, что Асанов пошел бы в ту ночь именно туда, где был нужнее всего. Для защиты Отечества документов не требуется, так как это делается по зову сердца.

Стоит признать, что Курсан Асанов умеет принимать решения в кризисных ситуациях и умеет отвечать за свои поступки, которые у него всегда направлены на интересы страны. Поступки же его недоброжелателей, по вине которых и сидит Асанов, не совсем отвечают интересам страны. Они якобы защищали интересы своего ведомства и честь мундира, о чем и указывали в своих рапортах. Так Кашкар Джунушалиев обвинил Курсана Асанова в "предательстве интересов милиции". Он это сделал, оказывается, когда обеспечил бескровный вывод Атамбаева из здания. От министра ожидали ходатайства о представлении его к государственной награде, а вместо этого он пишет позорный рапорт на негою Где логика и где теперь честь теперь уже бывшего министра?

Офицера, который имеет боевой опыт, мужество, отвагу и знает, что такое ответственность за страну, в течение двух лет держат под арестом и этот судебный марафон не имеет конца и края. Вышло так, что "защищал интересы государства", а оказывается "предал интересы милиции". Возможно ли такое, чтобы интересы милиции стояли выше интересов страны? Получается, что такова логика ущербного министра и не менее ущербного премьер-министра. Арестантское дело, начатое с их подачи, тянется и по сей день. Доказательств нет, но дело тем не менее не прекращают. Его сажают в тюремную камеру, потом выпускают под домашний арест, но потом опять возвращают. В последний раз его арестовализ, обвинив в том, что он якобы пытался "свергнуть власть". Но снова нет никаких доказательств.

Вопрос, почему не могут прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений? Причина в чем или в ком? Рассмотрим некоторые факты, которые наводят на определенные размышления. Генпрокурор Зулушев ранее сообщил, что на руководителей МВД и ГКНБ Джунушалиева и Опумбаева возбуждены уголовные дела, заявив, что это "неправильно, что они покинули места службы". Получается бывшие главы МВД и ГКНБ поступили всего лишь "неправильно". Такое впечатление, что они как будто ушли в "самоволку"? Достаточно будет пожурить и дать наряд на кухню чистить картошку, так?

Генерал Курсан Асанов спас в тот момент здание МВД, так как оно вполне могло сгореть, как до этого Генпрокуратура в 2010 году. Но несмотря на это "спасителя" власть арестовывает. Относительно генералов-бегунов органы не могут точно определиться – то ли это превышение, то ли оставление службы или дезертирство. Хотя очевидно, что действия беглых генералов подпадают под термин, который они сами и придумали, а потом узаконил премьер-министр Абылгазиев, - "предательство интересов милиции". Вот уж действительно "не рой другому яму, сам в нее упадешь". Вот и выходит, что теперь уже бывший глава МВД Джунушалиев "предал интересы милиции", а бывший глава ГКНБ Опумбаев предал интересы своего ведомства.

Исходя из всех указанных фактов к генералу Асанову более применим термин – "спасение интересов милиции". Это будет более логично и не надо здесь мудрить. "Предателей" ловите и сажайте, "спасителя" же освободите и используйте на благо государства в качестве министра, губернатора или Совбеза.

Многим уже давно понятно, что угрозу стране несут именно такие генералы, которые в минуты опасности убегают со своих постов, либо подают иски на журналистов, сравнивающих их с "крысами". Так уже заведено испокон веков, что тех, кто бросает своих товарищей, сравнивают только с этими "тварями". В сравнении с подобными лицами Курсан Асанов скорее беркут, чем крыса.

Они написали на него донос и уже начали торжествовать победу, но, тем не менее, не смогли одолеть Асанова. Потому что, как говорят славяне, "бог шельму метит". В итоге они потерпели полный крах.

В этой связи также стоит напомнить про еще один иск к генералу Асанову, поданный в свое время вице-премьер-министром Женишом Разаковым. Повод для иска, как говорят юристы, по сути "ничтожный", но, тем не менее, взятый на вооружение. Напомним, Разакова в свое время "увязывали" со спецслужбами Таджикистана, и он по этому поводу начал судиться. Самое смешное, написали об этом журналисты, а истец Разаков, не имея никаких доказательств, обвинил в "утечке" именно Курсана Асанова. Глупо.

Процесс по этому иску тоже длится уже два года. В итоге судопроизводство вокруг персоны генерала Асанова превратилось в многосерийный фильм, где генерал исполняет роль "вечного арестанта". Но всякий сериал имеет конец, рано или поздно закончится и этот. Истина, как всегда, восторжествует и на этот раз она точно на стороне Асанова, так как он всегда стоял на стороне своего народа. Народ все видит и прекрасно знает, что у Курсана Асанова в отличие от некоторых лиц в государстве есть "честь и достоинство" офицера. Он уже вошел в историю нашего народа как защитник государства.

Автор: Кубан Мамбеталиев


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URL: https://www.vb.kg/405522
Теги:
Курсан Асанов, Кашкар Джунушалиев, суд, Орозбек Опумбаев
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