Ученые стран СНГ обсуждают вопросы патологии человека в период COVID-19

В Кыргызстане сегодня открылась международная конференция "Патология человека в период пандемии COVID-19: особенности диагностики, терапии и профилактики", которую проводит Кыргызско-Российский Славянский университет. Её участники - врачи и учёные-педиатры Кыргызстана, России, Казахстана и других стран СНГ.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенно повлияла на многие стороны жизнедеятельности всего человечества. Во всех странах мира, в том числе и в Кыргызской Республике, произошли беспрецедентные изменения в системе здравоохранения, направленные на противостояние пандемии. Стремительно меняющаяся ситуация требует от нас быстрых практических решений, а также перманентного научного анализа, который позволит максимально эффективно внедрять наиболее успешные технологии в повседневную работу врачей. В такой ситуации организация и проведение научных диалогов особенно важны", - сказал VB.KG декан медицинского факультета КРСУ, профессор Анэс Зарифьян.

"Встреча будет полезной и насыщенной, а использование современных дистанционных технологий позволит даже расширить географию её участников", - добавил профессор.

Как он отметил, в этом году отмечается также Х образовательный международный Консенсус по респираторной медицине в педиатрии, который не только не теряет актуальности, но и динамично развивается. Данное мероприятие объединяет научное и врачебное сообщество ряда стран СНГ, включая Кыргызскую Республику. Регулярно разрабатываются согласованные и унифицированные методики диагностики и терапии респираторных заболеваний.

Несмотря на продолжающую пандемию нельзя оставлять без внимания и другие проблемы современной медицины, которые, безусловно, важны. Поэтому в ходе конференции будут рассмотрены не только патологии респираторного тракта, но и других органов и систем в период пандемии COVID-19.

Научная конференция, как подчеркнул профессор Анэс Зарифьян, приурочена к юбилею Сырги Джоомартовны Боконбаевой, Заслуженного врача Кыргызской Республики, академика Российской Академии Естествознания, заведующей кафедрой педиатрии Кыргызско-Российского Славянского университета, доктора медицинских наук, профессора. Ей исполняется 80 лет! Педиатр-корифей, взрастивший несколько поколений детских врачей и неонатологов в Кыргызстане. Человек с большой буквы, известный многими достижениями в медицине, добросовестностью, безупречным отношением к своим профессиональным обязанностям и высокими человеческими качествами.